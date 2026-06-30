東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.97高値185.10安値183.90 186.61ハイブレイク 185.86抵抗2 185.41抵抗1 184.66ピボット 184.21支持1 183.46支持2 183.01ローブレイク ポンド円 終値214.69高値214.77安値213.41 216.53ハイブレイク 215.65抵抗2 215.17抵抗1 214.29ピボット 213.81支持1 212.93支持2 212.45ロ&#1254