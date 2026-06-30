東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.86高値9.88安値9.80 9.97ハイブレイク 9.93抵抗2 9.89抵抗1 9.85ピボット 9.81支持1 9.77支持2 9.73ローブレイク シンガポールドル円 終値125.27高値125.33安値124.89 125.88ハイブレイク 125.60抵抗2 125.44抵抗1 125.16ピボット 125.00支持1 124.72支持2 124.56ローブレイ