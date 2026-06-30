東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6887高値0.6911安値0.6878 0.6939ハイブレイク 0.6925抵抗2 0.6906抵抗1 0.6892ピボット 0.6873支持1 0.6859支持2 0.6840ローブレイク キーウィドル 終値0.5651高値0.5673安値0.5632 0.5713ハイブレイク 0.5693抵抗2 0.5672抵抗1 0.5652ピボット 0.5631支持1 0.5611