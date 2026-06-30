ペルーの首都リマでメディアの取材に応じるケイコ・フジモリ氏＝24日（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】南米ペルーの選挙管理当局は29日、7日に実施された大統領選決選投票の開票率100％の結果を公表した。故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で日系3世の右派ケイコ・フジモリ氏（51）が得票率50.1％で、左派ロベルト・サンチェス元貿易・観光相（57）の49.9％を上回り、地元メディアはケイコ氏の勝利が確実になったと一斉