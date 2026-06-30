厚生労働省は３０日午前、５月の有効求人倍率（季節調整値）が前月を０・０１ポイント下回る１・１７倍だったと発表した。新規求人倍率（同）は前月から横ばいの２・１１倍だった。新規求人数（原数値）は前年同月比８・９％減だった。有効求職者数（季節調整値）は前月比０・７％増の約２０２万人、有効求人数（同）は前月比０・３％増の約２１９万人だった。