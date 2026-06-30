・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４８４．２２（－２３．８０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４６２６．８９（－４４．３３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３６７．３３（－１７．５４） ・ロシア・ＲＴＳ ９５２．２８（＋１７．９３） 出所：MINKABU PRESS