・ＮＹダウ５２１８２．７４（＋３０６．６３） 高値５２３１１．６３ 安値５１９４９．５４ ・Ｓ＆Ｐ５００７４４０．４３（＋８６．４１） ・ナスダック総合指数２５８２０．１４（＋５２２．５２） 出所：MINKABU PRESS