・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７０．７５ドル（＋１．５２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４０３８．９ドル（－５７．４ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５８１７．５セント（－１０４．９セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５６９．５０セント（－８．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４０