皇族数の確保に向けた皇室典範の改正をめぐり、自民党の鈴木幹事長は、30日にも日本維新の会と与党として了承する手続きを行い、閣議決定を目指す考えを強調しました。【映像】閣議決定を目指す考えを強調する鈴木幹事長自民・鈴木幹事長「ちゃんと与党として、心を一つにして今後の取り扱いに臨んでいくと。我が党の立場で言えば、あす閣議決定をしたいと」皇室典範の改正案について自民党は総務会で了承し、党内手続きを終え