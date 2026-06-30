FIFAワールドカップ2026。日本が決勝トーナメント初戦で、ブラジルと激闘を繰り広げました。【映像】ブラジルと激闘を繰り広げた日本の選手ら5回目の決勝トーナメントで初勝利を狙う日本。前半29分でした。佐野のゴールで大会最多、5回の優勝を誇るブラジルから先制します。しかし1対0の後半11分。頭で合わせられ、同点に追いつかれます。同点のまま迎えた後半アディショナルタイム。途中出場のマルティネッリにゴールを奪