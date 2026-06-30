今年5月の有効求人倍率は「1.17倍」で、2か月ぶりに減少しました。物価高騰や省人化によって、引き続き新規求人が低下しています。厚生労働省によりますと、仕事を探している人1人に対し何人分の求人があるかを示す、今年5月の有効求人倍率は「1.17倍」で、前の月から0.01ポイント下回り、2か月ぶりに減少しました。物価高騰やセルフレジ導入などの省人化などにより、引き続き求人数が低下しているということです。また、有効求職