CBCの中村彩賀アナウンサーが28日、自身のインスタグラムを更新。26歳になったことを報告した。 【写真】どこかお母さんに似てますね 「先日26歳になりました！」と投稿。「友人たちがオーダーしてくれた可愛すぎるケーキ」とつづり、自身の画像などがプリントされた特大ケーキを持つショットを掲載。「こんなケーキ初めてみた」と驚きながらも「素敵なお誕生日でした」と振り返った。