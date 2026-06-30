記事ポイント聡研プランニング ドリンクキャリー6月26日発売最大4本のドリンクとフードを片手収納折りたたみ・撥水仕様でスポーツ観戦向け聡研プランニングが、スポーツ観戦時の飲食物の持ち運びに便利な「ネット付き折りたたみドリンクキャリー」を2026年6月26日(金)より発売します。ドリンクやフードを片手でスマートに持ち運びたいという声に応えたオリジナル商品です。最大4本のドリンクに加え、取り外し可能な収納ネットを装