日本に勝ったブラジルのリオデジャネイロではお祭りムードが続いています。ブラジルサポーター「ブラジール！！！」「日本に負けるのを心配していたが、応援とガッツのおかげで難局を乗り切れた。ありがとうブラジル！！」コパカバーナビーチに設けられたパブリックビューイングの会場には、大勢のブラジルサポーターが集まり、試合を観戦しました。前半に日本が先制すると、肩を落とし、うなだれる様子も見られましたが、後半、ブ