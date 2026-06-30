元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦の日本−ブラジル戦を観戦した様子を報告し、反響を呼んだ。「９０分の戦いが終わった瞬間、自然と涙が溢れました。悔しかった！そしてとっても感動した！！記したいことがたくさんありすぎて全部メモに残してあるのですが、とりいそぎ。試合後にラインを見たら、少しだけ国際映像に映ってたみたいで、現地の友人たちと盛り上がったり笑帰り際にイ