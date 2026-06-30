エイチ・アイ・エス（HIS）は、カナダ・トロントのロジャースセンター内のトロント マリオット シティ センター ホテルの客室から野球観戦ができるツアーを発売する。北米唯一の球場内ホテルで、フィールドビューの客室から球場を一望できる。新設された野球用品ブランド「ローリングス」をテーマにした「ローリングスルーム」に宿泊し、客室とバックネット裏1階席から、2日連続で試合を観戦できる。観戦前にバックヤードや打撃練