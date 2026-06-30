「2個で5800円!?」――そんなファストフードの常識を覆す“超強気”な高級バーガーが、この夏に帰ってくる。【写真】2個で5800円!! モスバーガーの『国産鰻重バーガー』モスバーガーの『国産鰻重バーガー』それは、モスバーガーが公式オンラインショップで限定販売する『「モスの匠味」炭焼き 国産鰻重バーガー〈2個入り〉』。2025年11月に1000箱限定で初登場した際には、モス史上最高価格という驚きのプライスにもかかわらず、