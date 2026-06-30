気になる女の子の彼氏の有無、みなさんはどのように確認しているでしょうか。今回は、「単刀直入に、彼氏の有無を聞く方法７パターン」をご紹介させて頂きます。みなさんのご参考になれば幸いです。【１】「彼氏はいないという理解でＯＫ？」彼氏がいないこと前提に話を進めるケースです。【２】「今、彼氏は『いる』、『いない』、『忘れられない』のどれ？」選択肢を３つ提案するパターンです。こちらも場の空気によっては、女の