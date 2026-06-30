スポーツ報知評論家の高木豊氏が、３０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。楽天の新監督に就任した吉井理人監督について語った。「やっぱ監督変わったから投手引っ張るな。本当だったら５回、６回。ＤＨがあるからさ、おろしてもいいと思うんだけども。大体７回ぐらいまでは引っ張ろうとするね。そしたら後ろが楽なんだよね。８回、９回誰を使うかによって変わってくるんだけども。やっぱこう、前はね、三木の時は野手の監督