暑い季節にぴったりの新しいご褒美アイスが、ハーゲンダッツから登場します。2026年6月30日（火）より期間限定で発売される新シリーズ「Gelati」は、1つのカップで2種類のジェラートを楽しめる夏限定シリーズ。濃厚な味わいとすっきりした後味を両立した、ハーゲンダッツならではのこだわりが詰まっています。夏らしい華やかなフレーバーとともに、ひと味違うジェラート体験を楽