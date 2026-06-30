◇ナ・リーグアスレチックス-ドジャース（2026年6月29日サクラメント）アスレチックスのジョシュア・クロダ・グラウアー内野手（23）が29日（日本時間30日）、本拠地サクラメントでのドジャース戦に「9番・二塁」で先発出場しメジャーデビューする。グラウアーは、ニュージャージー州出身で母が日本人の日系2世。24年MLBドラフト3巡目（全体75位）でアスレチックスから指名され、その後マイナーリーグで奮闘していた。1