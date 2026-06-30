ポルトガル・シントラで開幕した「ECBフォーラム」で講演するECBのラガルド総裁＝29日（ECB提供・共同）【シントラ共同】欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は29日の講演で、中東危機などに伴う物価変動への対応について「以前のように強硬な措置を講じる必要はない」と述べた。ロシアによるウクライナ侵攻後に実施したような急速な利上げには否定的な考えを示唆し、政策金利を慎重に調整する意向を示した。ポルトガルの保養地