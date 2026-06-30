歌手・タレントの中川翔子さんが6月29日、自身のインスタグラムを更新。現在奮闘中の双子育児において「本当に買ってよかった」と実感した愛用アイテムを、手描きの”絵日記”で紹介し、大きな注目を集めています。【写真を見る】【 中川翔子 】 “双子育児の神アイテム” 紹介「保育園おくりむかえはコレ」「これなしで生きられない」抱っこバッグなどを絵日記で公開「ふたごママ 買ってよかったもの」と題して公開されたイラス