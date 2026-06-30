NHK連続テレビ小説『風、薫る』。7月1日放送の第68話では、美津（水野美紀）が直美（上坂樹里）も一緒に引っ越しすることを提案する。 参考：『風、薫る』りんはなぜ共感されにくい？視聴者の賛否を分ける“鈍感”ヒロイン像 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）が虎太郎（小林虎之介）に悩みを打ち明