FIFA ワールドカップ 2026日本代表は2026年6月30日、サッカー王国ブラジルに惜しくも敗れましたが、道内からも熱い声援が送られました。ワールドカップ決勝トーナメント初戦。日本代表はきょう（2026年6月30日）、ブラジルと対戦しました。（サポーター）「日本、絶対勝つぞー！」未明にもかかわらず、札幌のスポーツバーには60人以上が詰めかけました。（サポータ&#