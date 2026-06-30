米国男子ツアー「トラベラーズ選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹のビフォーアフタートータル21アンダーで首位に並んだビクトル・ホブラン（ノルウェー）とスコッティ・シェフラー（米国）のプレーオフに突入。日没のため月曜に持ち越されたそのプレーオフでホブランがシェフラーを振り切った。ホブランはこの勝利で700ポイント（pt）を獲得。今