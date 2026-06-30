6月27日夜、新潟県長岡市内のスーパーで、食料品など7点（時価合計1791円相当）を盗んだとして51歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗（万引き）で現行犯逮捕されたのは、長岡市下山に住む無職の男（51）です。 男は6月27日午後8時前、長岡市内のスーパーで、店にあった買い物かごにちらし寿司やシュウマイ、サンドイッチなど食料品６点を入れ、買い物かごごと盗みました。 この店では以前から万引きの