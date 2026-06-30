声優の落合福嗣が29日、自身のXを更新。父で元プロ野球選手・監督の落合博満氏（72）と母・信子さんの“仲良し”夫婦ショットを披露した。【写真】「ピースサインがシュートの握りになりがち」父・博満氏＆母・信子さんの仲むつまじい2ショットを披露した落合福嗣福嗣は、食事の席での1枚を投稿。博満氏と信子さんが並んで“ピース”をする仲むつまじい様子がとらえられており、「ひろみつ、ピースサインがシュートの握りにな