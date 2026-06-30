ブラジル出身大分市在住の男性 FIFAワールドカップ2026、日本代表は30日未明にベスト16をかけてブラジル戦に臨みます。 運命の一戦を前に大分県内の盛り上がりを取材しました。 大分でも日本代表のユニフォームが人気 アメリカのヒューストンで最終調整に臨んでいるサッカー日本代表。 その人気は県内でも高まっているようです。 ◆TOS釘宮ゆい記者 「こちらのスポー