6月30日（火）の『ロンドンハーツ』では、「奥さんがロンハーに告白！芸人家庭内リーク」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！何も企画を聞かされずスタジオに呼び出されたのは、赤木裕（たくろう）、鬼越トマホーク（金ちゃん、良ちゃん）、ケツ（ニッポンの社長）、小宮浩信（三四郎）、高野正成（きしたかの）、那須晃行（なすなかにし）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、日本一おもしろい大崎（ち