２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円９４銭前後と前週末と比べて２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９７銭前後と同８０銭強のユーロ高・円安だった。 米中央軍が２７日に複数のイラン軍事施設を空爆したと発表し、イランのイスラム革命防衛隊は２８日にクウェートとバーレーンの米軍施設を攻撃したと表明するなど、中東