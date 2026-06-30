女子中学生を自宅に連れ込んで６月下旬のとある日、女子中学生を連れ込んで犯行に及んだという27歳の男の自宅を訪れた。現場は最寄り駅から徒歩５分ほどの閑静な住宅街にある３階建てのワンルームのアパートだ。周辺の住民に聞いてみたが、近所付き合いはほとんどなかったという──。またもや未成年者がSNSを通じて犯罪に巻き込まれてしまった。「’26年６月３日、警視庁高井戸署は不同意性交等と児童ポルノ禁止法違反などの疑い