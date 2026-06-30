ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、俳優の亀梨和也（４０）と、元同局アナウンサーで女優の田中みな実（３９）が結婚したことを報じた。２人はそれぞれ所属事務所の公式サイトを通じて連名で結婚を発表。田中が第１子を妊娠していることも明らかにした。番組では２００９年に江藤愛アナと同期入社した当時の田中が初めてテレビに登場した映像などとともに紹介。宇賀神メグアナウンサーは