女優キム・ヘスが、年齢を感じさせない体型管理の近況を公開した。去る6月29日、キム・ヘスは自身のインスタグラムを更新。水中でバイクエクササイズに熱中している写真と動画を投稿した。【写真】キム・ヘス、ぴたぴたスイムウェア公開された写真のなかのキム・ヘスは、黒のスイムウェアにバンダナを着用した姿で、水のなかでバイクに乗りながらトレーニングに没頭している。特に、身体に密着したスイムウェア姿でも、欠点のない