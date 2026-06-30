ペット用の「MA-T口腔ジェル」（アニコムパフェ社）も販売されている（日本MA-T工業会提供） 日本発のすごい新技術「MA-T（エムエイティ）」をご存じですか？ただの水溶液のように見えて、実は強力な除菌・消臭パワーを秘めているんです。しかも人体には無害で安全という優れもの。今ではホテルや病院だけでなく、薬の開発やエネルギー分野まで、さまざまな場所で活躍し始めています。日本企業が世界を変えるかもしれな