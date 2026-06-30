【天気】北海道、東北、北陸は晴れるでしょう。関東、東海、近畿、中国地方も晴れますが、雲が多くなりそうです。午後は山沿いを中心に一部でにわか雨があるでしょう。四国と九州は雲に覆われて、所々で雨が降りそうです。梅雨前線に近い九州南部は雨が強まる時間があるでしょう。29日（月）に梅雨明けした沖縄は晴れそうです。【日中の気温】東北南部〜沖縄は30℃くらいになるでしょう。那覇は33℃、京都は32℃、山形や岐阜は31℃