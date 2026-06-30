6月29日午後、新潟市西区の海に遊びに来ていた高校1年生の男子生徒3人が溺れる事故がありました。この事故で1人が行方不明となっていましたが、午後6時前に男子生徒を発見。男子生徒は心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 6月29日午後3時前、新潟市西区上新栄町地内の浜で「男子高校生3名が沖合で溺れている」と釣りをしていた人から警察に通報がありました。 現場は沖合約50メートルの地