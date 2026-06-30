アメリカのニューヨーク株式市場で29日、ダウ平均株価は終値で初めて、5万2000ドルの大台を突破しました。29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の週の終値と比べておよそ306ドル高い、5万2182ドル74セントで取引を終えました。終値が5万2000ドルの大台を突破したのは初めてです。アメリカとイランが攻撃停止で合意したことを受けて、関係悪化への警戒が和らぎ買いが広がりました。また、IT大手グーグルの親会社であるアル