サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（５２）が、３０日までに自身のＳＮＳを更新。元日本代表の３ショットを公開した。インスタグラムに「ひるおび出演の後に旬感ＬＩＶＥとれたてっ！にリモート出演でした。」とつづり、福田正博さん（５９）、中澤佑二さん（４８）と並んで写真に収まった前園。試合前に投稿され、フォロワーからは「御三方の築いた歴史を思い出しながら観戦します」「日本勝つぞーリアタイで応援し