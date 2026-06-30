米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク外国為替市場で円相場が対ドルで下落し、一時1ドル＝161円98銭を付けた。1986年12月以来、約39年半ぶりの円安ドル高水準。日米金利差が意識された。円安は食品やエネルギーの輸入価格を押し上げ、家計の負担増につながる恐れがある。市場では政府・日銀による為替介入への警戒感が強まっている。前週発表された米経済指標を受け、米景気への楽観論や連邦準備制度理事会（FR