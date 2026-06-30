◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク６位のブラジルが同１８位の日本を２―１で逆転勝ちし、１６強入りを決めた。試合終了後ブラジル代表ＦＷクニャが、ＦＷ塩貝健人に向けて手を広げ、５本の指を示して感情をあらわにした。クニャはブラジル現地メディア「ｇｌｏｂｏ」で真意を明かし、「僕らは５回ある！」とＷ杯での優勝回数を示したことを明か