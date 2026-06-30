ニューヨークを拠点に活動するシンガー・ソングライターの矢野顕子が、7月1日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に出演する。 【写真】息子との仲の良さが伝わるショット!素敵な関係すぎる 2人の子供も独立し孫も...。しかし60代になると「宇宙飛行士になりたい！」という夢をもち「泳げないといけない」と知るや苦手だった水泳の特訓を始めて泳げるように。 コロナ禍