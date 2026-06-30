アメリカのトランプ大統領は、30日にカタールでアメリカとイランの協議が行われると明らかにし、協議は「重要かもしれないしそうでないかもしれない」と含みを持たせました。トランプ大統領は29日、自身のSNSで、「イランが会談を要請してきた」とした上で、アメリカとイランの協議が「30日にカタールの首都ドーハで行われる」と明らかにしました。トランプ大統領「ドーハでの協議は重要かもしれないし、そうでないかもしれない。