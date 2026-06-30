きょうは梅雨前線の影響で、九州南部で激しい雨の降る所があるでしょう。太平洋側は雲が多めですが、本州付近は晴れ間の出る所が多くなりそうです。西日本や東日本を中心に30℃以上の真夏日になる所もあり、蒸し暑くなるでしょう。【九州南部に活発な雨雲】きのうは沖縄で梅雨明けの発表がありました。きょうは梅雨前線に伴う雨雲が九州南部にかかりやすく、激しい雨の降る所があるでしょう。土砂災害などに注意が必要です。太平洋