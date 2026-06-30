ドイツ北部の青少年養護施設で銃撃事件があり、施設関係者6人が死亡しました。ドイツ北部シュターデの青少年養護施設で29日男が発砲し、施設関係者の男性2人と女性4人、あわせて6人が死亡しました。警察は、車で逃走した45歳のトルコ国籍の男を逮捕しました。警察によりますと、事件の背景には生後3カ月娘の親権を巡る家族間の問題があり、容疑者は事件当日、施設職員らと面談していたということです。娘は保護され、34歳の母親は