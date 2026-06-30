見えない戦争（北村滋、文藝春秋）安倍晋三（服部龍二、中央公論新社）法律の読み方がわかる本（白石忠志、筑摩書房）ミッドウェイ海戦（大木毅、文藝春秋）新しい日本地理（重永瞬、講談社）ノーベル賞で語る現代経済学（依田高典、中央公論新社）「アメリカの戦争」と世界危機（三牧聖子編、岩波書店）世界のエリートが学んでいる数学的思考法（マーカス・デュ・ソートイ、ＳＢクリエイティブ）継体天皇（河内春人、中央公論新社