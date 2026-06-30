aespaのニンニンが、華やかなドレス姿でファンを魅了した。ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ニンニン、ぎゅっと詰まった“立体感”公開された写真には、ブラックのロングドレスをまとったニンニンの姿が収められている。胸元が開いたデザインが彼女の美しいデコルテラインを際立たせ、ファンの視線を奪った。投稿を見たファンからは「わお」「美しすぎる」「オーラすごい」「女神だ