日本代表はW杯決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。試合後の主なコメントは以下の通り。監督、選手の主なコメントは以下の通り。【もっと読む】日本のブラジル戦は応援できない！負けたらブラジルサッカーが崩壊する◇◇◇▽森保一監督「日本サッカーは、歴史が繋がって、間違いなくレベルが上がってきている。世界一という目標をハッキリさせれば、絶対にたどり着ける。これ