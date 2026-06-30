【著者インタビュー】河合桃子さん／『地面師連絡役カトウ積水ハウス55億円詐欺事件、ある実行犯の告白』／小学館／1870円【本の内容】大企業を手玉に取った詐欺師グループの実像を、かかわった人間の最年少で、末端の「連絡役」の「カトウ」の視点から辿り直す異色のノンフィクション。希代の犯罪集団と報じられたグループの実態は寄せ集めで、お互いをよく知らず、やり方もかなり行き当たりばったりだ。杜撰なことこのうえな