きのう(29日)午後3時半ごろ、岡山県備前市で軽乗用車が停止中のライトバンに追突する事故があり、軽乗用車を運転していた男(64)が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。 逮捕されたのは、備前市野谷のパート従業員の男(64)です。 警察によりますと、29日午後3時半ごろ、備前市吉永町福満の路上で男(64)が運転する軽乗用車が、前方で信号待ちで停まっていたライトバンに衝突する事故がありました。 駆けつけた警察が